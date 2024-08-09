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9 серпня 2024, 16:00

Хлопець із Харкова зняв відео про криптобіржу та отримав середню місячну зарплату

Нещодавно CoinW Україна проводила АМА сесію з кількома блогерами з метою збільшення поінформованості людей про криптовалюти та безпеку в інтернеті. На АМА сесії один з учасників, як він представився Юрій з Харкова розповів як він заробив середню місячну зарплату за пару годин.

У березні цього року Юрій побачив новину на крипто порталі Forklog, що криптобіржа CoinW нарахує до 1000 USDT за відеоогляд. Спочатку він не повірив, що можна отримати таку нагороду, але, виходячи з великої кількості вільного часу, вирішив брати участь. Харків'янин розповів, що не є професійним трейдером, а лише час від часу торгує на спотовому та ф'ючерсному ринках. За відгуками в інтернеті він скачав програму OBS для запису відео з екрану і зробив відеоогляд своєї стратегії торгівлі на ф'ючерсах та можливості заробітку на стейкінгу до 50% річних. Автор завантажив відео на свій новий нещодавно створений канал і воно набрало понад 1000 переглядів вже в першу добу. Юрій не очікував такого ефекту, але дуже зрадів. Але ще більш радісним став день, коли на його балансі виявилося 500 USDT, що дорівнює близько 21 тисячі гривень або середня місячна зарплата в Україні. Виявилося це нагорода за створений відеоогляд від криптобірж CoinWі.

Наразі біржа CoinW оголосила про запуск другого етапу конкурсу зі створення контенту із призовим фондом $100,000. Конкурс триватиме до кінця серпня. Правила залишилися аналогічними, проте тепер можна створювати текстові пости про CoinW в Telegram каналах.

Усі новачки можуть додатково одержати до 380 USDT за прості дії. (Реєстрація, депозит та торговий обсяг).

На АМА сесії також обговорювалися правила безпеки володіння криптовалютами. Як вибрати біржу для торгівлі та як PoR (Підтвердження резервів біржі) впливають на безпеку централізованих бірж.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
9 серпня 2024, 16:24
#
Бред…
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