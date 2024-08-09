Біткоїн подолав рівень $60 000, у Solana потай усунули критичну уразливість: що нового на крипторинку

Ціна біткоїна в моменті піднялась вище $62 500

В ніч з 8 на 9 серпня курс першої криптовалюти в моменті піднявся до $62 510. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Потім біткоїн трохи відкотився назад. На момент написання новини актив торгується на рівні $60 900. За добу зростання становило 6,53%, проте за тиждень зафіксовано падіння (-5,03%).

Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також за добу показали зростання. При цьому ефір піднявся в ціні на 10,7%.

На тлі зростання цін на криптоактиви обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку також збільшився. Показник перевищив $222 млн за добу, за даними CoinGlass.

Розробники Solana потай усунули критичну уразливість мережі

7−8 серпня 2024 року розробники Solana потай випустили патч із метою усунення критичної вразливості в мережі. Про це заявили в компанії Laine, яка є одним із валідаторів блокчейн.

Згідно з опублікованими даними, 7 серпня 2024 року з організацією зв’язалося кілька членів фонду Solana Foundation. У Laine підкреслили, що знали їх, а тому повідомлення про вразливість не викликало підозр.

У ньому були хеш та ідентифікатор уразливості. Також у ньому вказувалися точні дата і час надсилання патча для термінового розгортання на вузлах мережі, додали в Laine.

Він був доступний за допомогою репозиторію Anza на GitHub, згідно з публікацією. Через добу інструкції та патч поширили серед більшості учасників, частка валідаторів, які пройшли оновлення, склала 66,6%.

Пізніше, коли показник досяг 70%, уразливість розкрили. Після цього в Solana Foundation закликали інших валідаторів терміново провести оновлення вузлів до версії 1.18.21.

На запитання про те, чому вразливість не розкрили відразу, у Laine заявили, що патч фактично давав повне уявлення про баг. Це могло стати причиною хакерської атаки.

Сини Трампа спростували чутки про випуск офіційного мемкоїна Restore The Republic

8 серпня 2024 року на ринок вийшов токен Restore The Republic (RTR). Деякі з прихильників кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що це його офіційний мемкоїн. Однак інформацію спростували сини політика.

Чутки про те, що Ерік і Дональд Трамп-молодший пов’язані з цим проєктом, зокрема, підігрів голова організації «Students For Trump» Раян Фурньє.

«Мені повідомили джерела, що Дональд-молодший підтримуватиме цей токен. Тому я і написав „чутки“. Я погано розбираюся в криптовалютах і жодним чином не залучений у проєкт», — заявив Фурньє.

Незабаром після цього Ерік Трамп прокоментував ситуацію.

«Друзі! Остерігайтеся фейкових токенів. Єдиний офіційний криптоактив Трампа ще не був анонсований. Ви почуєте про це серед перших», — зазначив він

Дональд Трамп-молодший також пояснив, як він пов’язаний із проєктом. За його словами, він знайомий з розробниками, але токен RTR не є офіційним мемкоїном політика, у зв’язку з чим їм довелося внести ясність. Проєкт, анонсований ним із братом раніше, ніяк не пов’язаний із сектором мемкоїнів, додав він.

На тлі цього ціна активу спочатку підскочила з $0,007 до $0,02 станом на ранній ранок 9 серпня. Добовий обсяг торгів сягнув майже $170 млн.

Однак після публікації Дональда Трампа-молодшого курс впав. За добу актив впав на 28,6%, за даними CoinGecko. На момент написання новини він торгується на рівні $0,008.

BitGo отримала ліцензію платіжної установи в Сінгапурі

7 серпня 2024 року криптовалютний кастодіан BitGo отримав ліцензію великої платіжної установи (MPI) від Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS). Тепер компанія пропонуватиме послуги зі зберігання і торгівлі криптовалютами.

«Ця віха підкреслює наше прагнення до експансії в Азії і розглядає Сінгапур як провідний фінансовий центр. Ліцензія дасть змогу BitGo задовольнити зростаючий попит на регульовані послуги з роботи з цифровими активами в усьому регіоні», — йдеться в повідомленні.