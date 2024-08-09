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9 серпня 2024, 11:17

Перекази валюти росіянами в іноземні банки скоротились у 6 разів

Припинення біржових торгів доларом і євро і паніка на валютному ринку ускладнили росіянам купівлю валюти та перекази грошей за кордон. Так, у червні грошові перекази росіян на свої рахунки в закордонні банки обвалилися вшестеро. Про це пише The Moscow Times.

Припинення біржових торгів доларом і євро і паніка на валютному ринку ускладнили росіянам купівлю валюти та перекази грошей за кордон.

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За даними Центробанку рф, за місяць росіяни поповнили рахунки в іноземних банках лише на 12,2 млрд руб. після 71,7 млрд руб. у травні.

Це мінімум із вересня 2021 року, якщо не брати до уваги квітня 2022 року, коли росіяни в паніці повертали гроші в росію і ЦБ рф єдиний раз зафіксував не відтік, а приплив коштів з іноземних рахунків. До розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України вони в середньому відправляли на свої рахунки в іноземні банки більше, ніж у червні (2021 року — понад 20 млрд руб. на місяць).

Провал може бути пов'язаний із наслідками санкцій проти «Московської біржі». Через них біржа, де багато хто купував валюту для транскордонних переказів, з 13 червня припинила торги доларами та євро.

Це був не єдиний, але найвигідніший спосіб конвертації. За даними Центробанку рф, у травні чисті купівлі валюти населенням (різниця між купівлями та продажами) склали 179 млрд руб., із яких більша частина (107,4 млрд руб.) придбана на біржі, а 71,5 млрд руб. росіяни купили в найбільших банках.

Цей спосіб зберігався, але погано працював. Санкції на біржу викликали паніку на валютному ринку, і банки підняли курси продажу валюти та обвалили курси, за якими самі її купували. Банки після введених санкцій різко розширили спреди на купівлю-продаж готівкової та безготівкової валюти, зазначили в ЦБ росії, назвавши це причиною зниження покупок валюти населенням.

Джерело: Мінфін
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