Україна з лютого 2022 року залучила від партнерів понад $93 мільярди

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«Мінфін залучив понад $93 млрд бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року. Надані кошти допомагають фінансувати першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сфері (програми соціальної підтримки українців, пенсійні виплати, зарплати працівників держслужби та інше)», — ідеться в повідомленні.

Значний обсяг фінансової допомоги є свідченням довіри до України як до надійного партнера, підкреслюється у повідомленні.

«Прозорість та підзвітність є одним із наших ключових активів у співпраці з донорами» — підкреслили в Мінфіні.

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Зазначається, що Мінфін разом зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення та використання коштів, наданих партнерами з розвитку. Через механізми Світового банку Україна вже отримала близько $40 млрд, які мають цільове призначення, узгоджене з українським урядом.

До того ж проєкт PEACE in Ukraine є найбільшим за обсягом фінансування проєктом Світового банку. Через цей інструмент до державного бюджету надійшло близько $30 млрд, з яких понад 80% — бюджетна підтримка від США. Проєкт також фінансується за рахунок коштів Світового банку, Японії, Великобританії, Норвегії та інших партнерів

Щодо програм макрофінансової допомоги ЄС, на які було залучено понад 25 млрд євро у 2022−2023 роках, Мінфін системно співпрацював з ЄС у контролі за фінансуванням, запровадивши обмін необхідними даними.

У межах нового інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки обсягом 50 млрд євро, з яких вже залучено 7,9 млрд євро, ЄС створив Аудиторську раду для постійного моніторингу та контролю з метою запобігання зловживанням.

Також пресслужба Мінфіну зазначає, що Аудиторська рада, створена в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, має право запитувати інформацію, звертатися до компетентних органів та здійснювати власні перевірки.