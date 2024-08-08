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8 серпня 2024, 12:34

Українці активніше стали купувати вживані авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

Впродовж липня 2024 року український автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж липня 2024 року український автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Фото: freepik.com

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Далі йдуть:

  • дизельні авто — 23%;
  • електромобілі — 19%;
  • гібриди та авто з ГБО — по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

Найпопулярніші моделі

До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf — 913 авто;
  • Rednault Megane — 836;
  • Skoda Octavia — 687;
  • Volkswagen Passat — 618;
  • Volkswagen Tiguan — 575;
  • Nissan Leaf — 529;
  • Audi Q5 — 506;
  • Nissan Rogue — 467;
  • Tesla Model 3 — 433;
  • Audi A4 — 429.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+9
bonv
bonv
8 серпня 2024, 12:36
#
Та і нові порозмітали через страх перед подорожчанням.
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