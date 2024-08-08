Впродовж липня 2024 року український автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%. Про це повідомляє Укравтопром.
8 серпня 2024, 12:34
Українці активніше стали купувати вживані авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі
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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Далі йдуть:
- дизельні авто — 23%;
- електромобілі — 19%;
- гібриди та авто з ГБО — по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
Найпопулярніші моделі
До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 913 авто;
- Rednault Megane — 836;
- Skoda Octavia — 687;
- Volkswagen Passat — 618;
- Volkswagen Tiguan — 575;
- Nissan Leaf — 529;
- Audi Q5 — 506;
- Nissan Rogue — 467;
- Tesla Model 3 — 433;
- Audi A4 — 429.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Джерело: Мінфін
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