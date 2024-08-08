Українці активніше стали купувати вживані авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

Впродовж липня 2024 року український автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%. Про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%. Далі йдуть:

дизельні авто — 23%;

електромобілі — 19%;

гібриди та авто з ГБО — по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

Найпопулярніші моделі

До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 913 авто;

Rednault Megane — 836;

Skoda Octavia — 687;

Volkswagen Passat — 618;

Volkswagen Tiguan — 575;

Nissan Leaf — 529;

Audi Q5 — 506;

Nissan Rogue — 467;

Tesla Model 3 — 433;

Audi A4 — 429.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.