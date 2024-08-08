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8 серпня 2024, 11:51

У Бразилії схвалили запуск Solana-ETF, Binance анонсувала лістинг TON: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У Бразилії схвалили запуск Solana-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) схвалила створення біржового криптовалютного фонду на базі Solana. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на заяву регулятора.

Зазначається, що це перший продукт такого роду в Бразилії й один із перших ETP на базі Solana у світі. У червні 2021 року керуюча компанія 21Shares запустила аналогічний продукт на біржі SIX Swiss Exchange.

За інформацією CVM, схвалення Solana-ETF у Бразилії ще не означає, що торги цим класом активів розпочнуться найближчим часом. Спочатку продукт має отримати дозвіл від бразильської фондової біржі B3.

У звіті йдеться, що постачальником Solana-ETF виступить фірма QR Asset. Управлінням активами займеться місцева фінтех-компанія Vortx, орієнтована на ринки капіталу.

«ETF підтверджує нашу прихильність до якості та диверсифікації активів. Ми пишаємося тим, що є першопрохідцями в цьому сегменті, зміцнюючи позицію Бразилії як провідного ринку регульованих інвестицій у криптоактиви», — заявив інвестиційний директор QR Asset Теодоро Флері.

Криптовалютні ETF на базі біткоїна і Ethereum вже торгуються на B3. Крім того, у березні 2024 року бразильська фондова біржа відкрила доступ до ще одного продукту — iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від BlackRock.

Binance анонсувала лістинг криптовалюти TON

Криптовалютна біржа Binance анонсувала лістинг The Open Network (TON) для спотової торгівлі.

Трейдинг активом стане доступний 8 серпня о 13:00 за київським часом у парах:

  • TON/BTC,
  • TON/USDT,
  • TON/FDUSD.

Підтримку безстрокових контрактів USDⓈ-M на базі The Open Network біржа додала ще 1 березня.

До моменту написання новини можливість внесення депозитів у TON вже відкрита. Виведення коштів зі спотового акаунта стане доступним 9 серпня.

Новому активу присвоєно тег Seed, який використовується для класифікації криптовалют, що перебувають на початковій стадії розробки.

За добу ціна TON зросла на 10,46% до $6,36, за даними CoinMarketCap. Актив посідає 8 сходинку рейтингу з показником капіталізації в $16 млрд.

Суд схвалив виплату FTX та Alameda Research штрафу у розмірі $12,7 млрд

Нью-йоркський суд схвалив угоду між криптобіржею FTX, фірмою Alameda Research та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) про виплату $12,7 млрд кредиторам FTX.

У документі сказано, що FTX та Alameda «повинні виплатити, спільно і окремо, реституцію в розмірі $8,7 млрд особам, які зазнали збитків». Також угода передбачає виплату $4 млрд як комісії за повернення незаконно отриманого доходу.

Крім того, згідно з постановою суду, генеральний директор компанії-відповідача FTX наприкінці кварталу кожного календарного року повинен надавати CFTC звіт з детальною інформацією про виплату коштів або активів.

Відомо, що FTX і Alameda Research назавжди заборонили укладати угоди з цифровими активами та будь-коли купувати або продавати цифрові активи від імені третіх осіб. Також їм заборонили вести бізнес, який міг би бути шахрайством, або направлений на обман будь-якої особи.

Біткоїн-ходлери за 30 днів збільшили розмір накопичень на 404 448 BTC

Баланс гаманців довгострокових інвесторів першої криптовалюти за останні 30 днів поповнився на 404 448 BTC ($23 млрд). Такі дані навів CEO CryptoQuant Кі Юн Джу.

«Я майже впевнений — щось відбувається за лаштунками. Це явне накопичення», — підкреслив фахівець.

Експерт спрогнозував, що в третьому кварталі деякі організації, великі компанії та влада низки держав оголосять про інвестиції в цифрове золото.

«Роздрібні інвестори пошкодують, що не купили біткоїн. Тому що вони турбувалися про продажі монет владою ФРН, компенсації Mt.Gox і поточну макроекономічну маячню», — заявив експерт.

На основі цих спостережень CEO CryptoQuant дійшов висновку про збереження бичачого ринку.

«Якщо курс не відновиться протягом двох тижнів, перегляну свою думку. Я слідую за „розумними грошима“, тому, якщо я помиляюся, значить, нові кити або помиляються, або недооцінюють макроекономічну ситуацію», — пояснив він.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 серпня 2024, 12:37
#
ТОН і без Бінансу добре почувається:)))
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