Портрет фрилансера 2024: скільки заробляють та де працюють (дослідження)

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Вік фрилансерів

Вік найбільшої частки фрилансерів у 2024 році припадає на 24−29 років (23,5%), що майже не змінилося, як порівняти з 2023 (23,7%). Вікові групи 30−35 та 36−41 років збільшилися на 1,8% та 2,2% відповідно. Це може вказувати на те, що більше професіоналів у розпалі кар'єри переходять на фриланс. Фрилансерів віком 18−23 роки стало значно менше (-4,8%).

Співвідношення чоловіків та жінок майже рівне, хоча чоловіків трохи більше — 53,4% проти 46,6%. Це може свідчити про загальну привабливість фрилансу для обох статей, тобто як чоловіки, так і жінки знаходять для себе цікаві напрямки та заробляють.

Молодь (18−23 роки) найбільше представлена в категоріях, пов'язаних з аудіо та відео, перекладами й програмуванням. У більшості категорій високий відсоток фрилансерів серед вікових груп 24−29 та 30−35 років, що свідчить їх про активну участь у розвитку ринку праці.

Старші фрилансери (48+ років) більше представлені в напрямках, що потребують великого досвіду, як-от архітектура та інжиніринг.

Понад 70% фрилансерів здобувають або мають вищу освіту

Більшість фрилансерів мають вищу освіту — 51,8%, ще 11% навчаються. Також дослідження показує наявність студентів серед віддалених спеціалістів, що може бути індикатором гнучкості та доступності фрилансу як варіанту кар'єри.

У 2024 році частка спеціалістів з вищою освітою зросла до 51,8% проти 48,1% у 2023. Кількість фрилансерів з незакінченою вищою освітою зменшилася з 11,8% у 2023 році до 9,6% у 2024.

Де найбільше проживає фрилансерів

Найбільша частка фрилансерів проживає в Київській області (19,9%). Це може бути пов'язано з концентрацією бізнес-центрів, вищих навчальних закладів та більш розвиненою економікою регіону.

Багато фрилансерів мешкають також у Дніпропетровській (10,3%), Харківській (9,3%), Одеській (8%) та Львівській (7,8%) областях. Ці регіони економічно активні та мають великі міста з відповідною інфраструктурою.

Більшість фрилансерів проживають у містах (72,1%) та обласних центрах (15,7%). Ще 10,7% віддають перевагу селу, а 0,6% — СМТ.

Скільки годин на тиждень працюють фрилансери

Для 15,1% спеціалістів фриланс — основна зайнятість, судячи з того, що на роботу вони витрачають 30−40 годин на тиждень.

Менша частина (8,8%) працює понад 40 годин, що може свідчити про високий рівень залучення чи необхідність у збільшенні доходів. Дуже незначний відсоток (9,7%) працює в інтенсивному режимі — понад 50 годин на тиждень. Це може бути пов'язано з високим попитом на їхні послуги.

Більшість фрилансерів (47,5%) працюють до 20 годин на тиждень. Для них це можливість отримати непоганий підробіток.

Загалом у всіх категоріях переважають фрилансери, які працюють до 20 годин на тиждень. Інтенсивний режим роботи у спеціалістів з просування — 32,5% працює більш ніж 40 годин на тиждень.

«Понад половина фрилансерів (56,8%) не розглядає фриланс як єдине джерело доходу, що підтверджує тезу — для багатьох це додаткова зайнятість. Проте значний відсоток спеціалістів (43,2%) надає перевагу фрилансу як основному місцю роботи», — пояснює Валентин Зюзін, керівник Freelancehunt.

Скільки в середньому заробляють фрилансери у найпопулярніших категоріях

Серед перекладачів і копірайтерів найбільша частка тих, хто заробляє до $500 — 64,7%. Це пов’язано з тим, що деякі завдання замовники делегують ШІ. Шалений попит на послуги цих спеціалістів, як було на початку війни з ухваленням закону про українізацію, дещо спав. Також ця категорія є досить легкою для новачків, які приходять заробляти на фриланс.

46,1% дизайнерів заробляють понад $500. Ті, хто мають знання у вузьких спеціалізаціях, можуть отримувати більше за свою роботу. Наприклад, розробляти NFT чи навіть генерувати візуали за допомогою ШІ на професійному рівні.

У категорії мобільних додатків та програмування більший відсоток фрилансерів заробляє понад $1000:

1 7,9% заробляють $1000−2000,

7,9% заробляють $1000−2000, 8,2% — $2000−3000,

5,2% — понад $3000.

Серед маркетологів найбільша частка тих, хто заробляє понад $3000 — 26,3%. І один з найменших відсотків (26,3%) серед тих, хто отримує за свою роботу до $500.