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8 серпня 2024, 10:14

Україні критично важливо отримати у 2025 році щонайменше $31 мільярд допомоги — Пишний

Україна в частині консолідації своїх можливостей, реалізації реформ, виконання зобов'язань перевершила очікування партнерів, тому міжнародна допомога зберігатиметься. Таке припущення висловив голова Нацбанку Андрій Пишний вколонці на Укрінформі.

Україна в частині консолідації своїх можливостей, реалізації реформ, виконання зобов'язань перевершила очікування партнерів, тому міжнародна допомога зберігатиметься.
Фото: ukrinform

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Міжнародна допомога

«НБУ припускає поступову нормалізацію умов для економічної діяльності. Проте ризики, пов’язані з перебігом війни, є визначальними для нашого прогнозу. Одне з припущень прогнозу — міжнародна допомога зберігатиметься. Україна залишається залежною від неї, і не тому, що ми погано працюємо. Навпаки, Україна в частині консолідації своїх можливостей, реалізації реформ, виконання зобов'язань перевершила очікування, на чому неодноразово наголошували партнери», — відмітив Пишний.

Він зауважив, що війна, розв'язана росією, викликала потребу у фінансуванні оборони, яка призвела до колосального збільшення бюджетних видатків.

«Вагому частину цьогорічного дефіциту (близько $38 млрд) буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги, попри успіхи в активізації внутрішнього боргового ринку, збільшення бази оподаткування та накопичений запас міцності. І ми вдячні ЄС, США, МВФ та іншим партнерам за вже затверджені програми підтримки», — підкреслив голова НБУ.

Утім, фінансування на наступні роки, за його словами, поки що не можна назвати визначеним, тому постійна робота з міжнародними партнерами триває.

«Україні критично важливо отримати у 2025 та 2026 роках щонайменше $31 млрд та $21 млрд відповідно. Сподіваємося також на подальші позитивні рішення про використання знерухомлених активів росії. Це суттєво зменшить ризики недостатності фінансування та є особливо важливим, ураховуючи вибори в країнах-партнерах», — резюмував Пишний.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів України залучило близько $8,1 млрд бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Україна залучила $85,4 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 серпня 2024, 11:39
#
І фото в тему…
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