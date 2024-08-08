Італія та Швейцарія задумалися над підвищенням податків для надбагатих

Кабінет міністрів прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні в середу, 7 серпня, подвоїв єдиний податок на закордонні доходи нових резидентів, що стало ударом для багатих експатів, які прагнуть уникнути вищих податків в інших країнах Європи, повідомляє Financial Times.

►Читайте на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Футбольна країна

Традиційно Італія завжди вважалася юрисдикцією з високими податками, проте завдяки схемі, запровадженій у 2017 році, яка отримала назву «футбольна» (the footballers scheme), країна стала популярним місцем для проживання надбагатих людей.

Ця схема дозволяла новим резидентам, а також громадянам Італії, які прожили за кордоном дев'ять із 10 останніх років, сплачувати фіксований податок у розмірі 100 тисяч євро на будь-який іноземний дохід чи активи протягом 15 років. У рамках цієї схеми Італія залучила безліч заможних людей, включаючи відомих футболістів, наприклад, Кріштіану Роналду, який переїхав до Італії, щоб грати за «Ювентус» з 2018 до 2021 року.

За даними FT, «футбольна схема» набула особливої популярності після виходу Великобританії зі складу ЄС і залучила 2730 мультимільйонерів, серед яких значаться керівники фінансових організацій, олігархи та підприємці.

Як зазначає FT, податкові пільги та наплив багатих людей викликали невдоволення у багатьох італійців, особливо в Мілані, де ціни на нерухомість злетіли на 43% за останні п'ять років, а ціни на оренду житла збільшилися за два роки на 20%.

Рішення про підвищення податків, як сподівається влада Італії, також допоможе скоротити дефіцит бюджету, розмір якого викликає занепокоєння у керівництва ЄС. У 2023 році бюджетний дефіцит Італії досяг 7,4% від валового внутрішнього продукту — значно вищий за цільові 3% ВВП для країн-членів ЄС. ЄС прогнозує, що бюджетний дефіцит Італії в 2024 році складе 4,4% від ВВП, що все ще значно вище за цільовий показник.

Французький інвестор, який перебуває в процесі переїзду з Лондона до Мілану, заявив FT, що рішення влади «викликає занепокоєння».

Що у Швейцарії

Також про підвищення податків задумалася і Швейцарія, де проживають 22 із 500 найбагатших людей світу і яку по праву називають «охоронцем світового багатства».

Згідно з інформацією Bloomberg, із відповідною ініціативою вийшло молодіжне крило соціал-демократів — Juso, яке запропонувало за рахунок податку на спадок фінансувати заходи, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.

Пропозиція Juso — стягувати половину багатства, що передається, що перевищує 50 млн франків ($59 млн), буде винесено на національне голосування, яке очікується приблизно через два роки. На думку президента Juso Міріама Хостетманна, багатий клас повинен платити за боротьбу з наслідками зміни клімату більше за інших, оскільки саме він отримує вигоду від економічної системи, що ця кліматична криза викликала.

Ізабель Мартінес, старший економіст KOF ETH Zurich, оцінює, що у Швейцарії нині проживає близько 2,5 тисяч платників податків зі статком понад 50 млн франків, що становить менш як 0,1% всіх платників податків. Їхні податкові виплати становлять близько 5−7 млрд франків на рік, що становить близько 6% доходів від податків на доходи, прибуток і приріст капіталу.

Нині у Швейцарії немає федерального податку на спадщину. Деякі кантони країни стягують податки, хоча подружжя та діти в більшості випадків звільняються від них. Там, де спадкоємці оподатковуються, ставки не перевищують 3,5%.

Перспектива запровадження податку на спадок, тим більше такого високого, можливо, змусить заможних людей виїхати з країни. «Люди із серйозними статками ніколи не платитимуть це. Вони просто переїдуть», — заявив Bloomberg Стефан Легге, керівник відділу податкової та торговельної політики в Університеті Санкт-Галлена.

Він також попереджає, що податок може виявитися контрпродуктивним: втрати доходів від багатих резидентів, що їдуть, доведеться компенсувати підвищенням податків для інших. Крім того, може вийти так, що податок виявиться настільки високим, що спадкоємцям бізнесу доведеться продавати активи для його сплати. Це поставить під загрозу робочі місця, особливо якщо покупцем виявиться іноземний покупець менш схильний зберігати виробництво в дорогій Швейцарії, пише видання.

Нагадаємо

Італія та Швейцарія — не єдині країни, які замислилися про цільові заходи проти заможних людей.

Податкові пільги для нерезидентів скасовує Великобританія, а Іспанія запровадила тимчасовий податок на багатство на фінансування соціальних програм під час постпандемічної інфляції.

Бразилія, яка цього року головує у групі G20, запропонувала глобальний мінімальний податок на найбагатших, але уряди розділилися з цього питання, і США опинилися серед тих, хто проти.

Згідно з червневим звітом Henley & Partners, «велика міграція» мільйонерів, що почалася минулого року, має всі шанси продовжитися в 2024-му: за їх прогнозом, в інші країни переберуться 128 тисяч доларових мільйонерів, що перевищить попередній рекорд у 120 тисяч, встановлений у 2023 році.

У компанії очікують, що найбільше мільйонерів у 2024 році може виїхати з Китаю (-15,2 тисяч), Великобританії (-9,5 тисяч), Індії (-4,3 тисяч) і Південної Кореї (-1,2 тисяч).

Що ж до напрямів, куди, навпаки, прагнуть переїхати мільйонери, то до топ-п'яти таких країн увійшли Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), США, Сінгапур, Канада та Австралія.