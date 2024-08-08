Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок

Національний банк України встановив на 8 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,9847 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 8 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,76 грн (на 7 серпня було встановлено на рівні 44,79 грн). Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.