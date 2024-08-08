Національний банк України встановив на 8 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,9847 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
8 серпня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 8 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,76 грн (на 7 серпня було встановлено на рівні 44,79 грн). Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Написали бы честно — доллар подешевел,
так нет, обязательно надо втулить
хоть какое-то повышение.
Не зависимо от ситуации на межбанке,
в редакция всегда пишет о росте…