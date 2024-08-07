Національний банк України встановив на 7 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0381 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.
7 серпня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 7 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,79 грн (на 6 серпня було встановлено на рівні 45,14 грн). Європейська валюта подешевшала на 35 копійок.
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Джерело: Мінфін
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