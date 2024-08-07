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7 серпня 2024, 19:28

Від простою видобутку газу на одному з найбільших родовищ Україна втратила 3 мільярди

Анулювання ліцензії в грудні 2023 року на видобуток газу у Сахалінському родовищі призвело до збитків, які можуть оцінюватися в приблизно 3 млрд грн. Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Анулювання ліцензії в грудні 2023 року на видобуток газу у Сахалінському родовищі призвело до збитків, які можуть оцінюватися в приблизно 3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Так, втрати від припинення видобутку оцінюються щонайменше у мільярд гривень: мова про договір управління з АРМА, а також податки та місцеві збори. Загальні збитки через зупинку — 3 млрд грн.

АРМА вже звернулася до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності за шкоду.

За повідомленням Думи, 6 серпня було також винесено окрему ухвалу суду відносно Державної служби геології та надр України, направлену до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.

Завтра, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд розглядатиме заяву колишніх власників Сахалінського родовища про скасування арешту майна та передачу майнових прав до АРМА.

«Агентство готове до цього засідання та продовжуватиме обстоювати інтереси держави», — додала Дума.

Нагадаємо

Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд на скасування арешт їхнього майна.

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії Укрнафтобуріння, яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

Нафтогаз сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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