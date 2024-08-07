Литовську компанію оштрафували на 13,6 мільйона євро за порушення санкцій

Зареєстрована в Литві компанія, що експортує автомобілі, отримала штраф у 13,6 млн євро за порушення міжнародних санкцій. Про це повідомляє LRT з посиланням на дані литовської митниці.

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Згідно з повідомленням митного відомства, було затримано і конфісковано шість напівпричепів для вантажівок.

При цьому митниця не назвала компанію, на яку було накладено штраф.

Повідомляється, що компанія не забезпечила дотримання міжнародних санкцій, введених у Литві, під час укладення угод із компаніями з Казахстану, Білорусі та Туреччини. У результаті перевезення затриманих транспортних засобів було визнано порушенням санкцій.

Це не перший випадок, коли компанії піддаються подібним заходам за порушення закону про міжнародні санкції після введення литовської митницею посилених перевірок.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Литва виділила 1 млн євро на відновлення Охматдиту та інших медзакладів по яких рф завдала ударів.