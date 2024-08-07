Ринок оренди автомобілів в Європі відновлюється за рахунок машин з ДВЗ

З січня по червень 1 із 10 придбаних транспортних засобів у Європі був зареєстрований на компанії з короткострокової оренди авто. У першому півріччі європейський ринок Rent-a-Car (RAC) збільшився на 24%, до 779 тис. од. Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на Dataforce.

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Де найбільше орендованих авто

Найбільшу кількість автомобілів для оренди було реалізовано в Німеччині — 190 тис. од.

Однак найбільша частка RAC на ринку нових авто в Іспанії, де кожен четвертий реалізований автомобіль потрапив на ринок оренди (152 тис. од.).

Водночас спостерігається суттєве зменшення попиту з боку RAC на електромобілі. З початку року парк RAC поповнили лише 30 тисяч електромобілів, що на 10 тис. од. менше, ніж торік. Їх частка в закупівлях RAC знизилася з 6,4% до 3,8%.

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Низька залишкова вартість робить електромобілі менш популярними для компаній з короткострокової оренди. Високий знос електромобілів збільшує вартість оренди, що впливає на зменшення попиту клієнтів.