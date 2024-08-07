У Google Chrome з’явиться монетизація

Google підтвердив плани щодо впровадження вебмонетизації в Chrome. Це дозволить власникам сайтів отримувати мікроплатежі за їхній контент як додатковий спосіб отримання доходу. Про це пише BleepingComputer, передає mezha.media.

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Це дасть можливість творцям контенту та власникам сайтів отримувати винагороду за свою роботу, не покладаючись виключно на рекламу або підписку.

Власники сайтів зможуть зробити платежі добровільними або ж обов’язковими, наприклад, за кожну нову сторінку знімати по 2 центи.

Підтримка вебмонетизації може бути додана до будь-якої вебсторінки за допомогою HTML-елемента rel="monetization". Цей тег повідомлятиме браузеру, що сайт підтримує вебмонетизацію і вказує платіжний процесор, який слід використовувати.

Вебмонетизація пропонує дві унікальні можливості — невеликі платежі та відсутність взаємодії з користувачем — користувачі платять за контент, коли вони його споживають.

За допомогою вебмонетизації власники вебсайтів можуть висловити свою зацікавленість в отриманні платежів, тоді як відвідувач зберігає повний контроль над тим, скільки грошей він готовий заплатити за контент.