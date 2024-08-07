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7 серпня 2024, 17:49

В Укрнафті обрали повний склад наглядової ради

У ПАТ «Укрнафта» обрали повний склад наглядової ради. Так, до команди компанії у статусі незалежного члена наглядової ради приєдналася Катерина Кузнецова. Про це повідомив директор Укрнафти Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

У ПАТ «Укрнафта» обрали повний склад наглядової ради.
Фото: ukrnafta.com

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Наглядова рада

Оновлений склад Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» виглядає наступним чином:

  • Катерина Кузнецова — незалежна директорка (член). Понад 25 років досвіду в міжнародних аудиторських компаніях — пройшла шлях від молодшої консультантки до старшої менеджерки ERNST & YOUNG (Австралія); працювала генеральною менеджеркою фіндепартаменту корпоративного центру Optus (2-ий оператор зв'язку в Австралії); була директоркою групи ринків капіталу у PwC LLP UK (Велика Британія).
  • Тімоті Додсон — незалежний директор (член). Більше ніж 40 років досвіду у сферах видобутку та геології, був виконавчим віце-президентом в Equinor, зараз очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd.
  • Дункан Джеймс Найтінгейл — незалежний директор (член). Понад 30 років досвіду у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом з пошуку нафтових та газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу.
  • Людмила Дараган — представниця від держави. Державний секретар Міністерства оборони України. До цього працювала заступницею голови, ще раніше — керівницею апарату Фонд державного майна України. Була державним секретарем Мінветеранів.
  • Роза Тапанова — представниця від групи Нафтогазу. Член наглядової ради Ощадбанку. Досвід роботи в юриспруденції - більше ніж 16 років. Заслужений юрист України.

«Компанія об'єднала у своїх органах управління високваліфікованих професіоналів, в тому числі - з великим міжнародним досвідом у сферах геології, видобутку, аудиту, юриспруденції та управління», — зазначив Корецький.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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