В Укрнафті обрали повний склад наглядової ради

У ПАТ «Укрнафта» обрали повний склад наглядової ради. Так, до команди компанії у статусі незалежного члена наглядової ради приєдналася Катерина Кузнецова. Про це повідомив директор Укрнафти Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.