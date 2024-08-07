Приватбанк продає 1,6 млрд грн кредитів фізосіб

Приватбанк виставив на майданчику OpenMarket портфель кредитів фізичних осіб загальною заборгованістю на суму 1,6 млрд грн. Банки можуть купити цей портфель із дисконтом до 98%, повідомила пресслужба банку.

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Що відомо про аукціон

Аукціон відбудеться 30 серпня в форматі редукціону. Торги стартують із позначки 1,6 млрд грн, під час кожного кроку ціна буде знижуватися на 3,2 млн грн. Зниження ціни може тривати до мінімальних 2,15% від початкового рівня — 34,4 млн грн.

У портфелі, який банк виставив на продаж, понад 155 000 споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення. Їх уже визнали безнадійними та списали, сформувавши під них резерви.

З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані.

Права вимоги за портфелем включають тіло кредиту та нараховані відсотки.

Хто допускається до торгів

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають чинну ліцензію на надання грошей у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.