Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за серпень у розмірі 15,8 млрд грн, зокрема, 12,7 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
7 серпня 2024, 16:45
Пенсійний фонд направив 15,8 мільярда на пенсії за серпень
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Скільки профінансовано
- на пенсійні виплати — 15,8 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 3,1 млрд грн, через уповноважені банки — 12,7 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг — 1332,7 млн грн;
- страхових виплат — 1410,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 255,9 млн грн.
У серпні надано 185 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Джерело: Мінфін
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