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7 серпня 2024, 16:14

У 88% справ українські суди скасовують штрафи від ТЦК — Опендатабот

Щонайменше 34 справи про оскарження штрафів від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У 30 із них суди встали на бік позивачів та скасували штрафи. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Щонайменше 34 справи про оскарження штрафів від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що у чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі.

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами.

Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф.

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Так, наприклад, оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Варто зауважити, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

Від початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+59
bonv
bonv
7 серпня 2024, 17:27
#
Крім скасування ще компенсація. З бюджету України. Народ заплатить за творчість нелохів з непрофанами.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 серпня 2024, 18:25
#
Ніхто й не сумнівався, бо Конституція вища любих законів, які їй суперечать.
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