Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації
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Зеленський у середу, 7 серпня, підписав закони № 11433 та № 11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію з 12 серпня продовжили ще на 90 днів — до 9 листопада 2024 року.
Варто зазначити, що в Україні вже 12 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення рф.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Загальна мобілізація
Це механізм рекрутингу та поповнення Збройних сил України. Під загальну мобілізацію підпадають військовозобов'язані українці для виконання обов'язку з оборони країни від агресора. Новобранці повинні пройти військовий вишкіл, після чого їх переміщують до підрозділу для несення служби.
Нагадаємо
Верховна рада проголосувала за відповідні законопроєкти 23 липня.
Коментарі - 10
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.
По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
На учет многие становиться не захотели. Нужно ужесточать меры воздействия.