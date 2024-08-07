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7 серпня 2024, 12:32

Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

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Зеленський у середу, 7 серпня, підписав закони № 11433 та № 11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію з 12 серпня продовжили ще на 90 днів — до 9 листопада 2024 року.

Варто зазначити, що в Україні вже 12 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення рф.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Загальна мобілізація

Це механізм рекрутингу та поповнення Збройних сил України. Під загальну мобілізацію підпадають військовозобов'язані українці для виконання обов'язку з оборони країни від агресора. Новобранці повинні пройти військовий вишкіл, після чого їх переміщують до підрозділу для несення служби.

Нагадаємо

Верховна рада проголосувала за відповідні законопроєкти 23 липня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+90
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:09
#
Когда пойдут воевать силовые 45-летние пенсионеры, офицеры, часть ментов и т. д., почему начали с ограниченно пригодных?
+
+51
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:24
#
Показывали какого-то врача, говорит, понабирали больных людей, которые не в состоянии выполнять задачи, и уже с фронта их отправляют на перекомиссию. «Около 90% военнообязанных, которые ранее имели статус ограниченно годных к службе, после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) сейчас признают годными к службе» — и это не я придумал, это цитата. Надо, чтоб комиссии несли ответственность, если, к примеру, отправили не глядя сердечника, а он умер на тренировке на полигоне, чтоб не скатываться в жуковщину. если настолько не хватает людей, выше писалось, с кого начать, даже на форумах куча офицеров, которые сидят на диване и мечтают только командовать, куча силовых пенсионеров, которым лет по 45, куча ментов, которых можно сократить, так как уехала треть населения, так как уже лет 9 как официально падает преступность, так как они не хотят работать, даже заяву у меня не зарегистрировали, когда у меня украли 100 баксов, так как подписан закон о декриминализации воровства и так как нужно декриминализировать крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию.
+
+45
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:10
#
Когда их начнут массово призывать?
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.
По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
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+30
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:12
#
Так, Переходные положения закона предусматривают, что «уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальные звания (классные чины), в том числе в связи с выходом на пенсию», из Министерства внутренних дел Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, органов прокуратуры, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Бюро экономической безопасности Украины обязаны в течение 60 дней с дня вступления в силу настоящего Закона стать на военный учет военнообязанных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по своему месту жительства.

На учет многие становиться не захотели. Нужно ужесточать меры воздействия.
+
+45
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:13
#
Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать «паркетные генералы» и «офицеры мирного времени», не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять этот все еще живущий незаконный принцип «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
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+30
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:14
#
Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой (сейчас обязали явиться на перекомиссию всех ограниченно пригодных), а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, которым нет 60 и которых надо не выпускать заграницу, их надо мобилизировать, и с ментов, которых надо не увеличивать количество, проводя наборы, когда людей не хватает на фронте, а сократить и половину отправить на фронт! Тем более, что с них никакого толку, они даже заявы не хотят принимать, криминогенная обстановка у нас нормальная, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
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+15
Kolya12377
Kolya12377
7 серпня 2024, 13:58
#
На фупе пользова Ю-ла писала, что видела, как эти 43−45-летние погранцы-пенсионеры беспрепятственно выезжали заграницу, еще и обсуждая это со свсеми подробностями и уверенностью, что их выпустят! Не знаю, как сейчас, это было до нового закона о мобилизации, но это сюрр!
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
7 серпня 2024, 13:35
#
Всё идёт по плану… Интересно по чему.
+
0
Gerit
Gerit
7 серпня 2024, 14:22
#
«По тому», спакукса, «по тому».
+
0
TAN72
TAN72
7 серпня 2024, 14:37
#
Мормоны првят миром.
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