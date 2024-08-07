Влада Індії звинуватила Binance в ухиленні від сплати податків на $86 млн

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Що відомо

За наявною інформацією, влада надіслала представникам платформи повідомлення, в якому йшлося про збір комісій з індійських користувачів. У період з липня 2017 року по березень 2024 року Binance порушувала вимоги про оподаткування товарів і послуг (GST), впевнені у відомстві.

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Регулятор заявив, що компанія збирала плату з клієнтів, не маючи при цьому ліцензії. Команда Binance на момент написання статті ніяк не коментувала ситуацію з повідомленням DGGI.