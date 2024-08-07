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7 серпня 2024, 11:10

Авторинок України: Найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах

У липні український автопарк поповнили близько 6,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 67% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а третину придбали юрособи. Про це повідомляє «Укравтопром».

У липні український автопарк поповнили близько 6,4 тис.
Фото: toyota-ua.com

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Продаж нових авто

У порівнянні з липнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 17%, а у корпоративному — на 27%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • TOYOTA RAV-4 — 302 од.;
  • HONDA M-NV — 223 од.;
  • MAZDA CX5 — 136 од.
  • KIA Sportage — 135 од.;
  • RENAULT Duster — 133 од.

Читайте: Ціни «поїхали»: чому в Україні дорожчає автомобільне пальне

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • RENAULT Duster — 408 од.;

  • TOYOTA Hilux — 140 од.;
  • SKODA Octavia — 106 од.;
  • MITSUBISHI L200 — 101 од.;
  • TOYOTA RAV-4 — 85 од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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