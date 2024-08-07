У липні український автопарк поповнили близько 6,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 67% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а третину придбали юрособи. Про це повідомляє «Укравтопром».
7 серпня 2024, 11:10
Авторинок України: Найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах
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Продаж нових авто
У порівнянні з липнем 2023 р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 17%, а у корпоративному — на 27%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 — 302 од.;
- HONDA M-NV — 223 од.;
- MAZDA CX5 — 136 од.
- KIA Sportage — 135 од.;
- RENAULT Duster — 133 од.
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Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
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RENAULT Duster — 408 од.;
- TOYOTA Hilux — 140 од.;
- SKODA Octavia — 106 од.;
- MITSUBISHI L200 — 101 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 85 од.
Джерело: Мінфін
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