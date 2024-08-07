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7 серпня 2024, 8:41

Україна розраховує до кінця року отримати від США $7,8 млрд — Шмигаль

Україна має запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна має запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені.
Фото:kmu.gov.ua

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Бюджетна підтримка

«Україна продовжує посилювати свою фінансову стійкість. Вчора до державного бюджету надійшло $3,9 млрд безповоротної допомоги від Сполучених Штатів. Загалом цього року розраховуємо отримати від американських союзників $7,8 млрд бюджетної підтримки», — сказав очільник уряду.

За словами прем'єр-міністра, також найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 млрд євро.

Читайте: ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро

«Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни», — підкреслив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету, для виконання соціальних зобов’язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проєктів.

«Сектор безпеки й оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів. Всі податки громадян та бізнесу з центрального бюджету ідуть виключно на українську армію. Дякуємо кожному та кожній, хто працює, сплачує податки, створює робочі місця і таким чином допомагає фінансувати нашу оборону», — сказав глава уряду.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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