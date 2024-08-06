Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на дві копійки

Національний банк України встановив на 6 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1966 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 6 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 45,14 грн. (на 5 серпня було встановлено на рівні 44,64 грн.). Європейська валюта подорожчала на 53 копійки.

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