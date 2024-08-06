Україна очікує найближчим часом 4,2 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility — Шмигаль

Україна найближчим часом очікує наступний транш у розмірі 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро», — заявив прем'єр.

Він наголосив, що Україна впроваджує всі необхідні реформи. Водночас є запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені.

«Кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету. Це допомога для виконання соціальних зобов’язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проектів. Сектор безпеки й оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів», — підкреслив глава уряду.