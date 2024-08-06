Український бізнес та громадяни в липні збільшили інвестиції в ОВДП на 16 мільярдів гривень

Протягом липня 2024 року український бізнес збільшив свої інвестиції в державні облігації на 10,6 млрд грн, а громадяни — на 5,2 млрд грн у порівнянні з червнем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Обіг

Станом на 1 серпня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,67 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,4%) та НБУ (40,7%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб збільшилась у порівнянні з минулим місяцем і становить 10,2% (+0,5%) та 3,8% (+0,2%) відповідно. Частка нерезидентів складає 1,9%, а територіальних громад — 0,04%.

Виплати

Виплати з погашення ОВДП склали у липні 10,2 млрд грн. Рівень рефінансування в ОВДП з початку року — 146%. Тобто Мінфін залучає майже вдвічі більше, ніж погашає.

Дохідність

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у липні дорівнювала 15,08%, номінованих у доларі — 4,66%. ОВДП продовжують бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку.

У липні 2024 року міністерство залучило від випуску державних облігацій 38 млрд грн в еквіваленті — 26,4 млрд грн та $285,7 млн.

35,5 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП у липні — це військові облігації. Залучені кошти спрямовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Загалом за січень-липень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 289,3 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — 1,1 трлн грн в еквіваленті.