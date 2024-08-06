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6 серпня 2024, 14:45

Справа не завершена: США хочуть конфіскувати у Павла Лазаренка $200 мільйонів для України

Міністерство юстиції США через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати понад $200 млн в експрем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України. Про це в інтерв'ю Голосу Америки повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів відомства Мері Батлер.

Міністерство юстиції США через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати понад $200 млн в експрем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України.
Фото: lb.ua

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Що відомо

«Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань», — говорить Батлер.

Передісторія

Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія. Він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні $22,85 млн і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми. На волю він вийшов у 2012 році.

Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду — конфіскацію грошей і штрафи. Із викрадених Лазаренком грошей Україна отримала $6,5 млн від Швейцарії.

Справа, про яку говорить Батлер стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад $200 млн Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси стосовно цих грошей тривають вже близько 20 років.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
KValera
KValera
6 серпня 2024, 15:12
#
Всего 25 лет прошло …
+
+15
bonv
bonv
6 серпня 2024, 16:59
#
Було б добре.
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