АРМА розшукало близько мільярда гривень на рахунках підприємців, підозрюваних у несплаті податків

АРМА, на виконання запиту детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області, виявило активи фігурантів кримінального провадження. Про це йдеться у повідомленні АРМА.

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Що відомо

Згідно з матеріалами досудового розслідування, правоохоронці встановили причетність керівників та бенефіціарів групи підприємств.

Виконуючи державні контракти, вони здійснювали фіктивні оборудки та ухилялися від сплати податків.

«Така практика ведення господарської діяльності стає ще більш обурливою в умовах воєнного стану та загальної економічної нестабільності», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

За його словами, Агентство використовувало інструменти доступу до банківської інформації, баз даних та інших джерел. Це дозволило виявити ряд об'єктів нерухомості, земельні ділянки, дороговартісні автомобілі, сільськогосподарську техніку, зброю, частки у статутних капіталах компаній, а також кошти у національній та іноземній валютах на майже мільярд гривень.

Крім того, АРМА вже направило запити до органів іноземних юрисдикцій для виявлення можливих активів за кордоном, які могли бути придбані за рахунок незаконної діяльності.