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6 серпня 2024, 13:44

«єОселя»: Від початку року українці отримали кредити на суму 9, 4 млрд грн

5 562 кредити на придбання житла видали за програмою «єОселя» від початку року. Загальна сума виданих банками кредитів за цей період складає 9,4 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

5 562 кредити на придбання житла видали за програмою «єОселя» від початку року.
Фото:depositphotos

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Скільки придбано житла за програмою

Зокрема, на вторинному ринку українці придбали 4076 житлових об'єкти, 1210 з них — у забудовника, 326 — на етапі будівництва.

«Загалом, від початку дії програми доступних кредитів єОселя 11 887 родин отримали кредити на житло на суму понад 18,9 млрд грн. Зокрема, українці отримали 8,5 тис. кредитів на придбання житла на вторинному ринку, майже 3,5 тис. — на первинному ринку. 278 кредитів отримали на придбання приватних будинків», — йдеться у повідомленні.

Читайте: В НБУ розповіли, як змінилася іпотека завдяки програмі «єОселя»

Від початку 2024 року кредити під 3% отримали:

  • 2855 військовослужбовців та силовиків
  • 418 педагогів
  • 411 медиків
  • 122 науковці

Кредити під 7% отримали:

  • 1422 українці без власного житла
  • 159 ВПО
  • 175 ветеранів

Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 154 кредити на 255 млн грн.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 99 та у забудовника — 55 кредитів.

Також 17 українців взяли кредити на купівлю житла в обʼєктах, що зводяться.

Нагадаємо

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк і Таскомбанк.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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