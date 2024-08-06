Фондовий ринок Японії відновлюється після рекордного обвалу

Більшість азійських акцій різко зросли у вівторок після обвалу на попередній сесії, причому японські ринки відновилися найбільше після падіння на ведмежому ринку. Про це пише investing.com.

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Інвестори викуповують провал

Елемент вигідної купівлі також сприяв зростанню регіональних ринків, оскільки трейдери вклалися в акції, що сильно подешевшали, з сильними фундаментальними показниками, які, ймовірно, виграють від зниження відсоткових ставок у найближчі місяці.

Однак азійські акції зазнають значних втрат порівняно з попередньою сесією, які були викликані побоюваннями з приводу рецесії в США після невтішних даних щодо ринку праці.

Ринок США

Уолл-стріт впала під час нічних торгів, а NASDAQ Composite увійшов до зони корекції з недавніх піків.

Проте американські ринки, схоже, теж мають відскочити, а ф'ючерси на Уолл-стріт зросли під час азіатських торгів. Японські акції відновлюються після ведмежого ринку; Nikkei виріс на 10%.

Японія

Японські акції, які падали сильніше за своїх конкурентів на останніх сесіях, опинилися в лідерах зростання у вівторок. Індекс Nikkei 225 зріс більш як на 10%, а TOPIX додав 8,8%.

Обидва індекси все ще залишаються на території «ведмежого ринку» після падіння на 12−14% під час попередньої сесії.

Підйом на японських ринках стався, попри неоднозначні дані щодо заробітної плати та витрат за червень. У той час як загальна заробітна плата зросла, витрати домогосподарств скоротилися в порівнянні з показником річної давності.

Нагадаємо, що у понеділок трапився рекордний обвал фондових ринків у всьому світі.