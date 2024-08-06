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6 серпня 2024, 9:44

У Вінницькій області будують «сухий порт». Сума приватних інвестицій становить $15 млн

У Вінницькій громаді будують «сухий порт» — залізничний термінал, який покращить перевезення та обробку вантажу. Про це йдеться в повідомленні міського голови Вінниці Андрія Очеретного.

У Вінницькій громаді будують «сухий порт» — залізничний термінал, який покращить перевезення та обробку вантажу.

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Чим допоможе порт

За його словами, «порт» допоможе зв'язати центральні регіони країни з портами «Великої Одеси» та через контейнерний термінал «Мостиська» — з країнами ЄС.

«По суті, це логістичний хаб з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі», — зазначив Очеретний.

Сума приватних інвестицій у вінницький об'єкт складає понад $15 млн, а будівництво поділене на дві черги.

Стартували роботи навесні 2024 року. Наразі вже готова частина залізничних колій, ваговимірювальна система, а також складське приміщення на 3,5 тис. кв. м.

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«Вводити в експлуатацію сухий порт планують у третьому кварталі цього року. До кінця цього року тут працевлаштують близько 50 людей, наразі шукають механізаторів. А загалом планують створити 100 робочих місць», — зазначив Очеретний.

Довідково

«Сухий порт» — внутрішній термінал, безпосередньо пов'язаний автомобільним або залізничним сполученням з морським портом. Це логістична технологія, яка передбачає на додаток до перевалки вантажів перекладати на сухі порти приймання вантажів на зберігання і надання послуг з митного оформлення товарів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
6 серпня 2024, 11:41
#
Міський голова Вінниці (з 27 лютого 2014) — Сергій Моргуно́в
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