У Вінницькій громаді будують «сухий порт» — залізничний термінал, який покращить перевезення та обробку вантажу. Про це йдеться в повідомленні міського голови Вінниці Андрія Очеретного.
У Вінницькій області будують «сухий порт». Сума приватних інвестицій становить $15 млн
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Чим допоможе порт
За його словами, «порт» допоможе зв'язати центральні регіони країни з портами «Великої Одеси» та через контейнерний термінал «Мостиська» — з країнами ЄС.
«По суті, це логістичний хаб з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі», — зазначив Очеретний.
Сума приватних інвестицій у вінницький об'єкт складає понад $15 млн, а будівництво поділене на дві черги.
Стартували роботи навесні 2024 року. Наразі вже готова частина залізничних колій, ваговимірювальна система, а також складське приміщення на 3,5 тис. кв. м.
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«Вводити в експлуатацію сухий порт планують у третьому кварталі цього року. До кінця цього року тут працевлаштують близько 50 людей, наразі шукають механізаторів. А загалом планують створити 100 робочих місць», — зазначив Очеретний.
Довідково
«Сухий порт» — внутрішній термінал, безпосередньо пов'язаний автомобільним або залізничним сполученням з морським портом. Це логістична технологія, яка передбачає на додаток до перевалки вантажів перекладати на сухі порти приймання вантажів на зберігання і надання послуг з митного оформлення товарів.
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