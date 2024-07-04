Експорт українських товарів зростає — Мінекономіки

Українські експортери збільшили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року, як порівняти з тим самим періодом торік, і загалом експортували 71 млн тонн. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба міністерства.

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Зростання експорту

Зазначається, що експортні угоди за 6 місяців принесли $19,5 млрд — так само як і у першому півріччі 2023 року.

«Нарощування фізичних обсягів експорту українських товарів у першу чергу відбулося завдяки стабільній роботі українського морського коридору. Крім того, бізнес за підтримки уряду зміг розширити й інші логістичні маршрути. Все це дало приріст фізичних обсягів експорту на 35%. Проте виручка експортерів на тлі зростання ваги проданих товарів залишилась на рівні минулого року. Це пояснюється тим, що за рік суттєво знизились світові ціни на основні експортні товари, які продають за кордон українські виробники», — зазначила Свириденко.

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За її словами, позитивною тенденцією стало зменшення експорту сировини й поступове збільшення обсягів експорту переробки. «Так, у минулому маркетинговому році ми експортували насіння соняшнику на 86,3% менше, ніж рік тому, натомість суттєво зросли обсяги експорту соняшникової олії», — сказала Свириденко.

Водночас заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка розповів, що найбільші обсяги експорту були у квітні та травні. Саме в цей час аграрії активно експортували продукцію врожаю минулого року. Експорт української продукції у червні становив 9,7 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. У порівнянні з травнем скорочення становить -18,4% у грошах і -20,2% в обсягах.

Качка пояснив, що експорт у червні скоротився через те, що зменшилось вивезення агропродукції. Кукурудзи експортували на 23,7% менше, ніж у травні, пшениці — на 40,8%, олії — на 37,8%. Це свідчить про те, що в експортерів закінчуються запаси врожаю минулого року.

«У першій десятці найбільш популярних товарів українського експорту у червні зберігалась стабільна ситуація. Обсяги продажів руди у порівнянні із травнем скоротились на 1,5%, до 239 млн дол., натомість на 7%, до 79 млн дол., збільшився експорт плоского прокату. На 3,5% зменшились обсяги продажів м’яса птиці — до 79 млн дол., проте експорт сої зріс на 45% — до 66 млн дол», — пояснив Качка.

За його словами, імпорт товарів в Україну в червні зменшився на 5,6% і становив 4,8 млрд дол.