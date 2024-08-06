Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня продає активи восьми банків на 2,9 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Фонду.
6 серпня 2024, 9:20
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 2,9 млрд грн
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Продаж активів
«Цього тижня (5 — 9 серпня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 8 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 2 876,0 млн грн», — ідеться в повідомленні.
З них на суму понад 2 661,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами і на суму 199,9 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 14,4 млн грн.
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Джерело: Мінфін
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