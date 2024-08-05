Економісти Goldman Sachs підвищили ймовірність рецесії в США з 15% до 25%, але зазначають, що не варто боятися спаду навіть з підвищенням безробіття, адже економіка в цілому в хорошому стані, немає великих фінансових дисбалансів, й ФРС може швидко знизити процентні ставки, якщо це буде необхідно. Про це пише Bloomberg.
5 серпня 2024, 17:15
Goldman Sachs погіршив свій прогноз рецесії в США з 15% до 25%
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Минулого тижня вийшов звіт про зайнятість в США, який засвідчив гірші показники, ніж очікувалось. Приймання на роботу помітно сповільнився у липні, а безробіття зросло до найвищого рівня майже за три роки.
Ці факти викликали занепокоєння, що ФРС затягне зі зниженням ставок.
На цьому тлі на фондовому ринку й на ринку криптовалют спостерігається обвал, який підсилює рекордне зниження японського ринку.
До теми: Фондові ринки різко впали
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі