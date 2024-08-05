Goldman Sachs погіршив свій прогноз рецесії в США з 15% до 25%

Економісти Goldman Sachs підвищили ймовірність рецесії в США з 15% до 25%, але зазначають, що не варто боятися спаду навіть з підвищенням безробіття, адже економіка в цілому в хорошому стані, немає великих фінансових дисбалансів, й ФРС може швидко знизити процентні ставки, якщо це буде необхідно. Про це пише Bloomberg.

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Минулого тижня вийшов звіт про зайнятість в США, який засвідчив гірші показники, ніж очікувалось. Приймання на роботу помітно сповільнився у липні, а безробіття зросло до найвищого рівня майже за три роки.

Ці факти викликали занепокоєння, що ФРС затягне зі зниженням ставок.

На цьому тлі на фондовому ринку й на ринку криптовалют спостерігається обвал, який підсилює рекордне зниження японського ринку.

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