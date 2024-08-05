Швейцарський франк у парі з євро досяг максимуму майже за 10 років

Швейцарський франк піднявся до найвищого рівня у парі з євро майже за десять років. Це сталось на тлі обвалу на фондовому ринку та занепокоєння щодо рецесії в США та світі, а також напруженості на Близькому Сході, пише Reuters.

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Франк виріс приблизно на 3,5%у парі з євро після того, як Федеральна резервна система США не стала знижувати процентні ставки минулого тижня.

Вранці у понеділок, 5 серпня, курс франка піднявся до 1,0856 євро, що є найвищим показником з січня 2015 року, коли Національний банк Швейцарії скасував обмеження, встановлене для євро.

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