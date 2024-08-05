В уряді оновлять Експортну стратегію України

Міністерство економіки спільно з провідними міжнародними експертними організаціями почало роботу над оновленням Експортної стратегії України в умовах війни та на період післявоєнного відновлення. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Зазначається, що внаслідок збройної агресії РФ українські виробники стикнулись з багатьма викликами.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, оновлена стратегія має врахувати зміни структури української економіки, перспективи повоєнного відновлення країни, перерозподіл ринків збуту експортної продукції, переорієнтацію на нові регіони та конкретні країни, а також адаптацію українського виробництва під стандарти та потреби споживачів ЄС.

«Реалізація урядової програми підтримки бізнесу в межах політики „Зроблено в Україні“, також має сприяти розвитку українського експортного потенціалу», — додала вона.