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5 серпня 2024, 13:11

Robinhood зупинив цілодобову торгівлю на тлі обвалу на ринках

Популярна онлайн-платформа для торгівлі Robinhood припинила роботу у режимі «цілодобово», оскільки волатильність ринків наразі дуже висока. Таке повідомлення приходить користувачам платформи. Про це повідомляє низка пабілків у соцмережах.

Популярна онлайн-платформа для торгівлі Robinhood припинила роботу у режимі «цілодобово», оскільки волатильність ринків наразі дуже висока.

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«Торгівля у режимі 24 годин наразі недоступна. Ви можете зробити ордер у інший час», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення ймовірно пов'язане з обвалом на ринках, який спостерігається за останню добу.

Нагадаємо, що японські акції впали у понеділок, 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, що стало найбільшим одноденним падінням в його історії.

Після різкого падіння на азійських ринках фʼючерси на фондовому ринку США стрімко знизилися перед відкриттям торгів у понеділок: індекс S&P 500 упав на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.

Глобальна нестабільність поширилася і на ринок криптовалюти.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
5 серпня 2024, 13:55
#
Интересно, как этот обвал повлияет на выборы в США? Или не повлияет?
+
0
gucci
gucci
5 серпня 2024, 14:56
#
Це тільки початок. Далі якийсь мамонт накшталт Креді Сьюсс рухне. Отоді буде цікавіше
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