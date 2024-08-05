Долар дорожчає до євро та фунта, різко падає до ієни

Долар США зміцнюється в парах з євро та фунтом стерлінгів, але демонструє різке падіння до японської ієни на очікуваннях, що ЦБ Японії продовжить посилення грошово-кредитної політики, а Федеральна резервна система незабаром почне пом'якшення.

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Міжнародний валютний ринок

Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), падає на 1,15%, ширший WSJ Dollar Index — на 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 9:10 торгується на рівні $1,0901 порівняно з $1,0913 на закриття сесії минулої п'ятниці, євро втрачає близько 0,1%.

Курс фунта до долара опускається на 0,7% і становить $1,2715 проти $1,2804 за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти в парі з ієною впала на 3%, до 142,12 єни порівняно зі 146,55 єни наприкінці минулого тижня. Єна торгується на максимумі за сім місяців.

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Нагадаємо

Минулого тижня Банк Японії підвищив ключову процентну ставку до 0,25% та анонсував скорочення щомісячних обсягів викупу облігацій. Більшість аналітиків вважає, що це рішення знаменує початок процесу нормалізації грошово-кредитної політики і до кінця поточного фінроку (по березень 2025 р.) ми побачимо ще два підвищення ставки.

Тим часом низка слабких статданих зі США вселила в ринок упевненість, що Федрезерв у вересні знизить ключову відсоткову ставку, причому деякі експерти припускають, що зниження становитиме не звичні 25 базисних пунктів, а відразу 50 б.п.

Зокрема, минулої п'ятниці стало відомо, що кількість робочих місць в американській економіці в липні збільшилася лише на 114 тис. після підйому на 179 тис. місяцем раніше, а безробіття в Штатах зросло до максимальних з жовтня 2021 року 4,3%.