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5 серпня 2024, 12:42

Neuralink Ілона Маска вживила чип другому пацієнту

Компанія Neuralink успішно вживила чип другому пацієнту, про це повідомив її засновник Ілон Маск у підкасті з вченим Лексом Фрідманом. Про це пише Bloomberg.

Компанія Neuralink успішно вживила чип другому пацієнту, про це повідомив її засновник Ілон Маск у підкасті з вченим Лексом Фрідманом.
Фото:Pixabay

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Що відомо

«Не хочу наврочити, але, мабуть, все пройшло дуже добре з другим імплантом. (…) Там хороший сигнал, багато електродів», — заявив Маск. За його словами, цього року компанія має намір вживити чипи 10 пацієнтам.

Подробиці того, як відбулася операція, бізнесмен не розкрив. У червні пацієнт, якому спочатку планували вживити другий чип Neuralink, відмовився від операції з медичних причин, після чого її перенесли.

Читайте: Компанія Маска шукає партнера для тестування мозкових імплантів на людях

Крім того, у Neuralink заявили, що працюють над відновленням функції кінцівок у людей з паралічем за допомогою вживлення електродів у спинний мозок, що може бути «потенційним обхідним шляхом» при травмі спинного мозку.

Про це у підкасті розповів головний хірург Neuralink Метью Макдугалл. Він зазначив, що компанія досягла в цьому «величезного прогресу»: вона випробувала імплант на тваринах під анестезією і під час процедури змогла змусити їхні ноги рухатися так, «ніби вони ходять». Але він зазначив, що це ще попередні результати.

Нагадаємо

У січні Neuralink імплантувала перший нейрочип, який дозволяє силою думки керувати електронними пристроями. Першим пацієнтом став Нолан Арбо, якого близько восьми років тому паралізувало нижче плечей внаслідок нещасного випадку.

Читайте: Neuralink вживила в мозок людини імплант: він може керувати мишкою силою думки

20 лютого Маск заявив, що чоловік навчився керувати за допомогою чипа курсором на екрані комп'ютера.

Арбо в травні розповів Business Insider про життя після операції: він використовує чип, щоб писати повідомлення в X та інших соцмережах, надсилати листи електронною поштою, грати в ігри, читати в інтернеті комікси та вчити японську.

«(Чип) дозволив мені відновити зв'язок зі світом, моїми друзями та сім'єю», — розповів Арбо. «Імплант точно дав мені нові цілі, коли я прокидаюся і відчуваю, що займаюся значущою справою», — додав він. Він також зазначив, що після вживлення чипа його життя «стало значно кращим» і він став більш самостійним.

У травні Neuralink отримав дозвіл Управління контролю якості продуктів і ліків США (FDA) вживити розроблений ним нейрочип другому добровольцю.

Тоді ж повідомлялося, що в найближчі місяці компанія має намір подати заявки до регулюючих органів Канади та Великобританії, щоб розпочати аналогічні випробування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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