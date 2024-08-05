Компанія Neuralink успішно вживила чип другому пацієнту, про це повідомив її засновник Ілон Маск у підкасті з вченим Лексом Фрідманом. Про це пише Bloomberg.
Neuralink Ілона Маска вживила чип другому пацієнту
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Що відомо
«Не хочу наврочити, але, мабуть, все пройшло дуже добре з другим імплантом. (…) Там хороший сигнал, багато електродів», — заявив Маск. За його словами, цього року компанія має намір вживити чипи 10 пацієнтам.
Подробиці того, як відбулася операція, бізнесмен не розкрив. У червні пацієнт, якому спочатку планували вживити другий чип Neuralink, відмовився від операції з медичних причин, після чого її перенесли.
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Крім того, у Neuralink заявили, що працюють над відновленням функції кінцівок у людей з паралічем за допомогою вживлення електродів у спинний мозок, що може бути «потенційним обхідним шляхом» при травмі спинного мозку.
Про це у підкасті розповів головний хірург Neuralink Метью Макдугалл. Він зазначив, що компанія досягла в цьому «величезного прогресу»: вона випробувала імплант на тваринах під анестезією і під час процедури змогла змусити їхні ноги рухатися так, «ніби вони ходять». Але він зазначив, що це ще попередні результати.
Нагадаємо
У січні Neuralink імплантувала перший нейрочип, який дозволяє силою думки керувати електронними пристроями. Першим пацієнтом став Нолан Арбо, якого близько восьми років тому паралізувало нижче плечей внаслідок нещасного випадку.
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20 лютого Маск заявив, що чоловік навчився керувати за допомогою чипа курсором на екрані комп'ютера.
Арбо в травні розповів Business Insider про життя після операції: він використовує чип, щоб писати повідомлення в X та інших соцмережах, надсилати листи електронною поштою, грати в ігри, читати в інтернеті комікси та вчити японську.
«(Чип) дозволив мені відновити зв'язок зі світом, моїми друзями та сім'єю», — розповів Арбо. «Імплант точно дав мені нові цілі, коли я прокидаюся і відчуваю, що займаюся значущою справою», — додав він. Він також зазначив, що після вживлення чипа його життя «стало значно кращим» і він став більш самостійним.
У травні Neuralink отримав дозвіл Управління контролю якості продуктів і ліків США (FDA) вживити розроблений ним нейрочип другому добровольцю.
Тоді ж повідомлялося, що в найближчі місяці компанія має намір подати заявки до регулюючих органів Канади та Великобританії, щоб розпочати аналогічні випробування.
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