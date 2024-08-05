Neuralink Ілона Маска вживила чип другому пацієнту

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«Не хочу наврочити, але, мабуть, все пройшло дуже добре з другим імплантом. (…) Там хороший сигнал, багато електродів», — заявив Маск. За його словами, цього року компанія має намір вживити чипи 10 пацієнтам.

Подробиці того, як відбулася операція, бізнесмен не розкрив. У червні пацієнт, якому спочатку планували вживити другий чип Neuralink, відмовився від операції з медичних причин, після чого її перенесли.

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Крім того, у Neuralink заявили, що працюють над відновленням функції кінцівок у людей з паралічем за допомогою вживлення електродів у спинний мозок, що може бути «потенційним обхідним шляхом» при травмі спинного мозку.

Про це у підкасті розповів головний хірург Neuralink Метью Макдугалл. Він зазначив, що компанія досягла в цьому «величезного прогресу»: вона випробувала імплант на тваринах під анестезією і під час процедури змогла змусити їхні ноги рухатися так, «ніби вони ходять». Але він зазначив, що це ще попередні результати.

Нагадаємо

У січні Neuralink імплантувала перший нейрочип, який дозволяє силою думки керувати електронними пристроями. Першим пацієнтом став Нолан Арбо, якого близько восьми років тому паралізувало нижче плечей внаслідок нещасного випадку.

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