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28 березня 2023, 12:59 Читать на русском

Компанія Маска шукає партнера для тестування мозкових імплантів на людях

Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера з клінічних випробувань, оскільки компанія готується випробувати свої пристрої на людях, щойно це дозволять регулятори. Про це повідомляє Reuters з посиланням на шістьох осіб, знайомих із ситуацією.

Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера з клінічних випробувань, оскільки компанія готується випробувати свої пристрої на людях, щойно це дозволять регулятори.
Фото: galinfo.com.ua

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Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року, сподіваючись, що вони допоможуть людям з паралічем та сліпотою. Пристрій дозволить піддослідним буквально керувати комп'ютером силою думки.

Компанія зазнала невдачі на початку 2022 року, коли Управління з контролю за продуктами й ліками США відхилило її заявку на перехід до випробувань на людях, посилаючись на серйозні проблеми з безпекою.

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Відтоді компанія працює над тим, щоб усунути занепокоєння регулятора, і неясно, чи буде вона успішною, і коли це станеться.

За даними джерел, Neuralink спілкувалася з Неврологічним інститутом Барроу, організацією з лікування та дослідження неврологічних захворювань, щоб допомогти провести випробування на людях.

Однак переговори можуть не закінчитися об'єднанням. Neuralink також обговорював партнерство з іншими центрами.

Імплантат Neuralink — це пристрій мозкового комп’ютерного інтерфейсу (BCI), який використовує електроди, які проникають у мозок або розташовуються на його поверхні для забезпечення прямого зв’язку з комп’ютерами. Досі жодна компанія не отримала схвалення США для виведення на ринок імплантату BCI.

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Прототипи імплантів вже тестувалися на свинях та мавпах. Експерименти супроводжувалися серією скандалів, пов'язаних як зі звинуваченнями у негуманному поводженні з тваринами, так і з порушеннями у сфері перевезення біологічних матеріалів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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