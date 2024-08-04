Укренерго з початку великої війни отримало від USAID обладнання на $80 мільйонів (фото)

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передало Укренерго обладнання та засоби індивідуального захисту на суму понад $80 млн. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Щиро дякуємо уряду США та USAID Ukraine — USAID Україна за допомогу у фінансуванні придбання та доставки 18 високовольтних автотрансформаторів для магістральної мережі Укренерго», — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що частина цього устаткування вже працює на об'єктах Укренерго, забезпечуючи електроенергією домівки мільйонів українців.

Нові автотрансформатори є частиною великого спільного проєкту USAID та Укренерго із відновлення об'єктів української енергетики після ударів росіян.