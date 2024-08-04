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4 серпня 2024, 15:05

Статки Трампа впали на $900 мільйонів після того, як Гарріс вступила у президентські перегони

Вартість частки Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group впала на $900 млн після того, як Камала Гарріс вступила в боротьбу за Білий дім. Відтоді ціна акцій компанії впала приблизно на 23%. Про це повідомляє CNN.

Вартість частки Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group впала на $900 млн після того, як Камала Гарріс вступила в боротьбу за Білий дім.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Вартість домінувальної частки Трампа в консервативній соціальній медіакомпанії складала $4 млрд станом на 19 липня, останній торговий день перед тим, як Джо Байден вийшов з президентських перегонів й підтримав Гарріс. Тепер частка Трампа оцінюється у $3,1 млрд.

Акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії — соцмережа Truth Social — може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.

Відповідно до даних Comscore, проаналізованих TheRighting, у червні унікальні відвідувачі соцмережі Truth Social впали на 38% порівняно з минулим роком, що стало третім місяцем поспіль падіння платформи.

У червні ціна акцій Trump Media ненадовго підскочила після провального виступу Байдена на дебатах. Акції знову зросли минулого місяця після того, як Трамп пережив замах у Пенсільванії.

Ціна акцій Trump Media зазнала надзвичайної турбулентності після виходу на біржу в кінці березня. Експерти кажуть, що Trump Media — це акція мемів, яка торгує на ажіотажі та імпульсі, а не на фундаментальних показниках.

Трамп є домінуючою фігурою в компанії, володіє 114,75 млн акцій, є її головою та найпопулярнішим користувачем Truth Social. Bloomberg оцінює статки Трампа у $5,9 млрд.

Навіть після нещодавнього розпродажу Trump Media все ще оцінюється в $5,1 млрд.

Деякі експерти попереджають, що компанія сильно переоцінена, оскільки вона приносить дуже низький дохід, а Truth Social залишається крихітним гравцем на ринку соціальних мереж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
4 серпня 2024, 15:24
#
На крипті відіб"Є:))))
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