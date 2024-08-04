Виторг криптобіржі Coinbase у другому кварталі становив $1,4 мільярда

Криптовалютна біржа Coinbase опублікувала фінансовий звіт за другий квартал 2024 року. Згідно з оприлюдненими даними, компанія отримала виторг у розмірі $1,45 млрд.

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Порівняно з аналогічним періодом 2023 року згаданий показник зріс у понад два рази. Водночас розмір виторгу знизився на 11% щодо результатів першого кварталу 2024 року — $1,6 млрд.

Чистий прибуток Coinbase продемонстрував радикальне скорочення і становив $36 млн. Для порівняння, в минулому звітному періоді цей показник досяг $1,18 млрд.

Одне з ключових джерел отримання доходу у вигляді зборів зі споживчих транзакцій скоротилося на 29% і склало $665 млн. До того ж обсяг торгів впав на 28%.

Водночас помітно зріс дохід від передплати та послуг, який збільшився на 17% порівняно з попереднім кварталом і досяг $599 млн.

10% від загального доходу, пов’язаного з транзакціями, припало на перекази з активом Solana (SOL).

Крім цього, зросли доходи Coinbase від операцій зі стейблкоїнами. Показник збільшився до $240,4 млн порівняно з $197,3 млн у першому кварталі року.