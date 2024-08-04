Apple повідомила про рекордні доходи, незважаючи на падіння продажів iPhone

Фінансові результати Apple за третій квартал 2024 року продемонстрували 5-відсоткове зростання в річному обчисленні. Компанія встановила рекорд з виторгу у $85,8 млрд. Про це повідомляє пресслужба Apple.

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Незважаючи на це, є кілька ключових моментів, що викликали занепокоєння у інвесторів — це зниження продажів iPhone і доходів у Китаї.

Виторг в Китаї впав до $14,7 млрд, що на 6,3% менше, ніж рік тому, оскільки Apple стикається з жорсткою конкуренцією з боку Huawei та інших компаній-виробників смартфонів.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив на зустрічі з інвесторами, що моделі iPhone все ще залишаються лідерами продажів «у міському Китаї».

Загалом, продажі iPhone дещо знизились з $39,67 млрд у тому ж кварталі минулого року до $39,30 млрд цього року. У відсотках від загального обсягу продажів iPhone займає найнижчу частку серед інших продуктів і послуг компанії за майже чотири роки.

Як Apple вдалось досягти зростання доходу

Досягти зростання загального доходу на 5% вдалося завдяки значному зростанню доходів як від послуг, так і від продажів iPad.

У третьому кварталі 2024 року Apple представила нові великі оновлення iPad, і споживачі, схоже, добре відреагували: дохід від продажу iPad зріс майже на 24% і склав $7,16 млрд.

Виторг від послуг, які включають такі сервіси, як Apple TV+ та Apple Music, зріс на 14%.

Інші категорії продуктів «яблучної» компанії зокрема, навушники AirPods та Apple Watch, продемонстрували падіння на 2% до $8,1 млрд протягом кварталу. При цьому продажі комп'ютерів Mac зросли на 2% до близько $7 млрд.

Apple зазначила, що дуже великий відсоток покупців Apple Watch та iPad у цьому кварталі були власниками цих категорій пристроїв уперше, що свідчить про те, що ринок ще не насичений.

Прогноз

Компанія очікує, що Apple Intelligence (набір функцій, які використовують штучний інтелект) допоможе стимулювати продажі найновіших і найдорожчих iPhone, оскільки інновації не будуть працювати на смартфонах до торішнього iPhone 15 Pro.

Тобто функції ШІ, які стануть доступним з оновленням iOS 18.1, будуть підтримуватись на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а також на майбутніх моделях iPhone 16.

Загалом Apple Intelligence буде доступний на всіх основних пристроях Apple, включаючи iPhone, iPad та Mac.