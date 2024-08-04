На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію в регіоні

У Закарпатській області в тестовому режимі запрацювала турбіна потужністю 1,8 МВт вітрової електростанції (ВЕС) — перша в цьому регіоні. Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду України.

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«Наразі станція працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора — 152 м», — йдеться у повідомленні.

Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 тис. домогосподарств.

Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 тис. домогосподарств.