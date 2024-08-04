У Закарпатській області в тестовому режимі запрацювала турбіна потужністю 1,8 МВт вітрової електростанції (ВЕС) — перша в цьому регіоні. Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду України.
4 серпня 2024, 12:17
На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію в регіоні
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Наразі станція працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора — 152 м», — йдеться у повідомленні.
Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 тис. домогосподарств.
Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 тис. домогосподарств.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2