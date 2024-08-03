Індекс Біг Мака: Яким має бути «реальний» курс гривні до долара в Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 серпня 2024, 14:13

Індекс Біг Мака: Яким має бути «реальний» курс гривні до долара в Україні

Українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за липень 2024 року.

Українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%.
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вартість Біг Мака

Вартість Біг Мака в Україні становить 118 грн, тоді як у США бургер коштує $5,69. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/$.

За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/$.

Найбільш недооцінені валюти

За даними видання, найбільш недооціненими валютами світу у липні 2024 року є грошові одиниці:

  • Тайваню,
  • Індонезії,
  • Єгипту,
  • Індії,
  • ПАР.

Найбільш переоцінені валюти

  • швейцарський франк — на 41,8%,
  • уругвайський песо — на 24,3%,
  • норвезька крона — на 18,9%,
  • аргентинський песо — на 15%,
  • євро — на 6,5%,
  • британський фунт — на 3,6%.

Нагадаємо

У січні 2023 року згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен був коштувати 17,16 грн.

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мак, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Prya
Prya
3 серпня 2024, 14:49
#
Сколько не говори «халва»…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
3 серпня 2024, 14:50
#
Просто в Украине никто не будет бигмак покупать по цене килограмма чистой курятины, ну, а 118 грн фанаты заведения найдут
+
+27
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 серпня 2024, 14:52
#
А давайте сравним курс ЕВРО к ГРИВНЕ по цене пачки сигарет?
Украина -около 2.5 ЕВРО пачка , Германия, Франция -9 — 11 ЕВРО пачка, так что получается?
А может сравним по водке?
+
+12
Kankakee
Kankakee
3 серпня 2024, 16:53
#
Який хитрий ход це Не бігмак має коштувати вдвічі дороже бо купівельна спроможність населення впала вдвічі а гривня бо вона недооціненна 😁
+
0
1vikky
1vikky
3 серпня 2024, 17:13
#
Бред сивой кобылы!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами