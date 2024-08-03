Індекс Біг Мака: Яким має бути «реальний» курс гривні до долара в Україні

Українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за липень 2024 року.

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Вартість Біг Мака

Вартість Біг Мака в Україні становить 118 грн, тоді як у США бургер коштує $5,69. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/$.

За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/$.

Найбільш недооцінені валюти

За даними видання, найбільш недооціненими валютами світу у липні 2024 року є грошові одиниці:

Тайваню,

Індонезії,

Єгипту,

Індії,

ПАР.

Найбільш переоцінені валюти

швейцарський франк — на 41,8%,

уругвайський песо — на 24,3%,

норвезька крона — на 18,9%,

аргентинський песо — на 15%,

євро — на 6,5%,

британський фунт — на 3,6%.

Нагадаємо

У січні 2023 року згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен був коштувати 17,16 грн.

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мак, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.