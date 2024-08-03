Українська гривня недооцінена щодо долара на 49,5%. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за липень 2024 року.
Індекс Біг Мака: Яким має бути «реальний» курс гривні до долара в Україні
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Вартість Біг Мака
Вартість Біг Мака в Україні становить 118 грн, тоді як у США бургер коштує $5,69. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/$.
За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/$.
Найбільш недооцінені валюти
За даними видання, найбільш недооціненими валютами світу у липні 2024 року є грошові одиниці:
- Тайваню,
- Індонезії,
- Єгипту,
- Індії,
- ПАР.
Найбільш переоцінені валюти
- швейцарський франк — на 41,8%,
- уругвайський песо — на 24,3%,
- норвезька крона — на 18,9%,
- аргентинський песо — на 15%,
- євро — на 6,5%,
- британський фунт — на 3,6%.
Нагадаємо
У січні 2023 року згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен був коштувати 17,16 грн.
У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака.
У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.
У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мак, повинен був становити 10,05 грн/$.
У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.
Що оцінюють
У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.
Історія рейтингу Біг Мака
Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.
Коментарі - 5
Украина -около 2.5 ЕВРО пачка , Германия, Франция -9 — 11 ЕВРО пачка, так что получается?
А может сравним по водке?