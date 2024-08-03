Глобальні морські потоки нафти скорочуються через різке падіння російського експорту

Російський експорт сирої нафти з ключових західних портів у липні 2024 року впав до 19-місячного мінімуму, що спричинило загальне зниження потоків морської нафти в усьому світі. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Минулого місяця глобальні поставки нафти впали приблизно на 586 000 барелів на день, свідчать дані відстеження танкерів.

Загальний потік до Китаю впав більш ніж на 1,4 млн барелів на день, що є найбільшим зафіксованим падінням цього року.

Зазначається, що збільшення експорту з боку провідних експортерів Саудівської Аравії та США допомогло компенсувати менші поставки з росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт — головним чином флагманського сорту Urals — з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі, минулого місяця впав майже до 1,8 млн барелів на день. Для порівняння, у червні цей показник становив 2,2 млн барелів на добу.

Читайте також: Індонезія вперше за багато років купуватиме дешеву російську нафту

росія почала краще дотримуватись своїх квот у рамках угоди OPEC+. Також спостерігається відновлення роботи нафтопереробних заводів в країні-агресорці, що може зменшити обсяги нафти, які експортуються.

Окремий аналіз цього тижня показав, що загальний експорт російської сирої нафти морем є найнижчим майже за рік, а поставки з балтійських портів — найнижчими з грудня 2022 року.