Індонезія вперше за багато років купуватиме дешеву російську нафту

Державна нафтогазова компанія Індонезії Pertamina додала російські сорти нафти до своїх тендерних списків на купівлю вересневої сирої нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох трейдерів.

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Зазначається, що Pertamina роками не купувала російську нафту, хоча Індонезія не приєдналася до санкцій Заходу проти росії.

За даними LSEG, Pertamina востаннє купувала ESPO Blend і Sokol oil у росії понад 10 років тому.

Західні санкції проти енергетичного сектору росії, включаючи ембарго ЄС на її нафту та механізм обмеження цін, зробили Китай, Індію та Туреччину основними покупцями російської нафти.

Pertamina запросила російську нафту Urals разом із кислими сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими для надходження на НПЗ Cilacap 15−17 вересня.

Pertamina також запитувала нафту Sokol серед солодких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інші для прибуття на Cilacap 18−20 вересня. Відповідно до тендеру «Сокіл» має постачатися лише на умовах CFR або лише в порту (DAP).

Одне з джерел, знайоме з планами Pertamina, повідомило, що компанія може купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо вона буде продана за обмеженням ціни.

Ліміт дозволяє західним вантажовідправникам і страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою за умови, що нафта продається за ціною менше ніж $60 за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що компанія закуповуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись усіх відповідних норм.

«Якщо ми купуємо сиру нафту з росії, це буде зроблено за механізмом обмеження ціни», — заявив речник компанії.