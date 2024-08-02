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2 серпня 2024, 16:01

Дохід Meta за другий квартал зріс на 22%

У другому кварталі Meta отримала понад $39 млрд доходу, що на 22% більше, ніж рік тому. Прибуток компанії досяг $13,5 млрд, що на 73% більше ніж минулого року. Про це повідомляє The Verge.

У другому кварталі Meta отримала понад $39 млрд доходу, що на 22% більше, ніж рік тому.

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При цьому на якісь гроші від штучного інтелекту ще треба буде зачекати. Під час телефонної розмови Meta у середу фінансовий директор Сьюзен Лі повторила інвесторам, що фінансовий прибуток від недавніх інвестицій у штучний інтелект «прийде протягом більш тривалого періоду часу».

Марк Цукерберг прямо сказав, чому Meta витрачає мільярди на апаратне забезпечення Nvidia та іншу інфраструктуру.

«Важко передбачити, як це вплине на кілька поколінь у майбутньому, але зараз я б краще ризикнув нарощувати потенціал, перш ніж це потрібно, а не надто пізно», — заявив засновник Meta.

Він заявив, що до кінця року ШІ-помічник Meta стане найбільш використовуваним у світі.

У компанії також зазначили, що 3,27 млрд людей щодня користуються принаймні однією із програм Meta, яка володіє зокрема Facebook, Instagram та WhatsApp.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Meta погодилася виплатити штату Техас $1,4 мільярда для врегулювання позову, в якому компанію звинуватили у незаконному використанні технології розпізнавання обличь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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