НБУ: у 2025 році реальні зарплати перевищать довоєнний рівень

Національний банк прогнозує, що в Україні реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

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«Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м’якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту», — зазначили в НБУ.

Регулятор нагадав, що у першому кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,7% р/р.

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Високі темпи зростання зарплат збереглися й у другому кварталі, попри погіршення настроїв та очікувань бізнесу як щодо зміни кількості працівників, так і витрат на оплату праці.

«Поліпшення зайнятості, підвищення заробітних плат та зростання інших соціальних виплат сприяли подальшому збільшенню реальних доходів населення, а, відповідно, й стійкому зростанню споживання», — йдеться у звіті.