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2 серпня 2024, 15:34

НБУ: у 2025 році реальні зарплати перевищать довоєнний рівень

Національний банк прогнозує, що в Україні реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

Національний банк прогнозує, що в Україні реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі.
Фото: НБУ

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«Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м’якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту», — зазначили в НБУ.

Регулятор нагадав, що у першому кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,7% р/р.

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Високі темпи зростання зарплат збереглися й у другому кварталі, попри погіршення настроїв та очікувань бізнесу як щодо зміни кількості працівників, так і витрат на оплату праці.

«Поліпшення зайнятості, підвищення заробітних плат та зростання інших соціальних виплат сприяли подальшому збільшенню реальних доходів населення, а, відповідно, й стійкому зростанню споживання», — йдеться у звіті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Riojas
Riojas
2 серпня 2024, 15:39
#
А где у нас устойчивый рост потребления? Если сравнивать с агрессором, то там драйвер тот же — военные выплаты, но там инфляция спроса, а у нас, скажем так, она не наблюдается
+
+30
potator
potator
2 серпня 2024, 15:56
#
И будут эквивалентны не 300 долларов, а 200
+
0
Vadim531
Vadim531
2 серпня 2024, 17:04
#
Смешно, за гривну которую можна в качестве туалетной бумаги использовать зарплаты вырастут
+
+15
SomeOne1999
SomeOne1999
2 серпня 2024, 17:29
#
Интересно, хоть кто-то это повышение видел (без сарказма)?
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